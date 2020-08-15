«Только через третьи страны. Кошмар!»: Малышева не может вернуться из Америки в Россию

Отпуск с семьей для телеведущей закончился, но на дорогу домой у нее пока нет билетов.

Летом 2020 года телеведущая Елена Малышева устроила себе каникулы в Нью-Йорке. Вместо моря доктор полетела в Америку — навестить семью своего сына, где приезду бабушки были очень рады ее двое внуков. Счастье женщины еще больше возросло, когда она узнала, что скоро у нее появится внучка.

Елена Васильевне, конечно, не хотелось уезжать от родных, но пришлось собираться в обратную дорогу — в России ее ждут съемки новых телешоу.

«Я недавно с внуком села заниматься музыкой и стала объяснять, как заниматься самостоятельно. Сказала, что я скоро уеду… И вдруг расплакалась. Вот такие чувства нахлынули!» — поделилась она с подписчиками в Instagram.

Однако на обратной дороге ведущую ожидал неприятный сюрприз. 14 августа она сообщила в соцсети, что не может улететь прямым рейсом из Америки в Россию.

«Я не могу понять, почему «Аэрофлот» продавал свободно билеты с 1 августа на каждый день, а теперь все отменил. Так неожиданно. Я сейчас тоже ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!» — написала ведущая, отвечая на комментарии под своим постом.

Смогла ли в итоге Малышева улететь на родину, пока не ясно.