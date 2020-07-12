«Одаренный мальчик»: Малышева показала редкий кадр со своим американским внуком

Игорю пять лет, но он уже играет на фортепиано.

Елена Малышева улетела в Америку к своему старшему сыну 32-летнему Игорю. Он пошел по стопам своей матери и стал врачом. В настоящий момент мужчина помогает в борьбе с коронавирусом, поэтому очень мало бывает дома с близкими.

На помощь родственникам и отправилась телеведущая, тем более жена наследника в положении, ожидая появления на свет девочки. Это будет третий ребенок в семье старшего сына, счастливого обладателя двух сыновей – пятилетнего Игоря и двухлетнего Артура.

Редким кадром со старшим внуком Малышева поделилась в личном блоге. На обнародованном видео теледоктор музицирует с ним на фортепиано.

«Одаренный мальчик, у него хорошо получается», «Молодцы! Внук умный», «Смотреть на вас — одно удовольствие! Елена Васильевна, Вы — прекрасный педагог! Учиться музыке рядом с такой бабушкой — счастье!» — написали фолловеры.

Отметим, что в США у Малышевой живет и второй сын 30-летний Василий, он работает адвокатом и пока семьей не обзавелся.