«Мой сладкий! Я так соскучилась!»: Нетребко показала трогательные кадры воссоединения с сыном в Любляне

Оперная певица прибыла в Словению в компании мужа и сестры.

Анна Нетребко во время карантина из-за пандемии коронавируса несколько месяцев фактически не выходила из своей квартиры в Вене. Компанию ей составляли сын Тьяго и муж Юсиф Эйвазов. Оперная дива занималась кулинарией и художественным творчеством, стараясь не унывать. Но последние дни ей дались откровенно тяжело, она признавалась, что жизнь без гастролей и путешествий дается ей не просто.

Поэтому после снятия ограничений в Австрии, артистка с семьей сразу отправилась на отдых в турецкий Бодрум. А потом вдвоем с мужем совершила длительный гастрольный вояж. Практически три недели она выступала на разных концертных площадках Италии, побывав в Неаполе, Вероне, Риме, Палермо и других городах солнечной европейской страны.

Гуляя по римским улочкам, Анна вспомнила, что именно здесь встретила своего возлюбленного, с которым счастлива уже шесть лет. Тем не менее, дома у нее остался сын Тьяго, который появился на свет в отношениях с оперным певцом из Уругвая Эрвином Шроттом.

Со своим наследником Нетребко встретилась в Любляне, куда его доставила сестра знаменитости Наталья.

Встреча оказалась удивительно трогательной, глаза мальчика светились от счастья, а его мама нашла много ласковых слов в адрес своего 11-летнего отпрыска.

«Любимый мой! Мой сладкий! Мое солнце родное! Я так соскучилась по тебе!» — сказала она.

Мальчик, услышав столь нежные слова в свой адрес, бросился к маме обнимать ее.