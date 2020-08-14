Адвокат о ситуации с Ефремовым: «Инсульт симулировать невозможно»
Видео
Вылитая Алла, копия Максим: как росли и менялись Лиза и Гарри Галкины
Видео

Жизнь после спорта: Алина Загитова определилась с выбором профессии

Олимпийская чемпионка решила учиться в РАНХиГС.

Жизнь после спорта: Алина Загитова определилась с выбором профессии
Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova

Алина Загитова определилась с будущей профессией. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию решила стать журналистом. А обучаться решили в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Спортсменка выбрала направление «Продюсирование и культурная политика». Обучаться будет платно и очно.

Впрочем, ценовая политика учебного заведения спортсменку вряд ли волнует. В 2019-м она стала долларовым миллионером.

Напомним, что в прошлом декабре Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры. К тому времени она уже собрала все возможные титулы и медали.

Тэги

Алина ЗагитоваАлина Загитова последние новостижурналистолимпийская чемпионкафигурное катание