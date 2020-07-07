Ледовые шоу, реклама, спорт: как Загитова стала долларовым миллионером

18-летняя фигуристка Алина Загитова два года подряд попадает в рейтинг молодых и успешных россиян Forbes «40 до 40». Причем достигла она этого статуса еще будучи несовершеннолетней и является самой юной представительницей в этом ряду миллионеров.

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По данным издания, только за прошлый год спортсменка смогла заработать 1,1 миллиона долларов. Гонорары за спортивные победы здесь составляют весьма скромную часть — 1,8 миллиона рублей, плюс стипендия от государства — 52 тысячи рублей в месяц.

А вот участие в ледовых шоу Татьяны Навки дают весьма неплохой доход — в прошлом году только лишь «Спящая красавица» принесла в бюджет Загитовой 8 миллионов рублей. Плюс — заработок от ледового представления в Доброграде Владимира Седова, это еще 1 миллион рублей.

Однако лучше всего платят нашим фигуристам за границей, например, в Японии ей с легкостью выкладывали около 10 тысяч долларов за одно выступление. А их за рубежом состоялось в сезоне-2019/20 около 20.

Ну и прибавьте к этому рекламные контракты с Shiseido и Puma, каждый из которых может равняться 7–14 миллионам рублей, а также платные посты в социальных сетях. Впрочем, заработок олимпийской чемпионки нельзя назвать легким, за этими баснословными деньгами кроется тяжкий труд с 4 лет, когда звезда впервые встала на лед в Альметьевске. А затем серьезная работы с 13 лет в команде профессионалов Этери Тутберидзе.