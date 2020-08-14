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«Новый артист»: сын Айзы Долматовой и Гуфа зачитал рэп

Похоже, что 10-летний Сами пойдет по стопам родителей.

«Новый артист»: сын Айзы Долматовой и Гуфа зачитал рэп
Айза Долматова. Фото: instagram.com/aizalovesam

Сын Айзы Долматовой и Гуфа впервые зачитал рэп. 10-летний Сами увлекается футболом и в эти дни находится в летнем футбольном лагере Александра Мостового. С композицией, которую написал Гуф, мальчик выступил именно там. Об этом певица сообщила в своем инстаграме.

«Ааааа!!! В нашей семье появился новый артист. Ну что, ждете рэп от Сэма? Папа Гуф написал песню», — подписала видеоролик Долматова.

Недавно Гуф показал, как отдыхает со своим сыном. Они не виделись на протяжении долгого времени, а после разлуки весело провели время. Сама же Айза некоторое время назад призналась в любви к музыканту. Пара рассталась в 2014 году.

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