«Красавцы!»: Гуф отдыхает с сыном в своем доме

10-летний Сами впервые за долгое время приехал к отцу.

Рэпер Гуф проводит время с сыном. На протяжении долгого времени они не виделись. Теперь же Сами приехал к отцу. Фотографию музыкант опубликовал на своей странице в инстаграме.

«Красавцы!» — написали поклонники Гуфа под снимком.

Также фанаты отметили, что рэпер похудел и вообще не выглядит на свой возраст. Максимум на 30 лет, хотя в сентябре ему исполнится 41 год.

Некоторые поклонники Гуфа считают, что приятные изменения во внешности произошли благодаря отношениям с новой женщиной. Недавно рэпер опубликовал фото с моделью Юлией Королевой. Вместе пара с прошлого года.

Мама Сэма – певица Айза Долматова недавно призналась в любви к Гуфу. В личной жизни звезды сейчас не все гладко. Недавно стало известно, что Айза и музыкант Олег Майами расстались.