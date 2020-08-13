Акцент на стройных щиколотках: Нетребко похвасталась босоножками, расшитыми стразами и цветами

Анна Нетребко завершила свои гастроли в Италии. Здесь оперная дива блистала на сцене вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Певица призналась, что эта страна имеет для них особенное значение, ведь именно в Риме она встретила своего возлюбленного, который стал для нее судьбой.

Уже шесть лет они вместе, а сын Тьяго от музыканта из Уругвая Эрвина Шротта ее избранник воспитывает, как своего собственного. Многочисленная азербайджанская родня артиста тоже с радостью приняла в свою семью Анну. Каждый год она обязательно наведывается в Баку, чтобы встретиться с близкими Эйвазова.

Многим на Римской сцене запомнилось необыкновенно яркое платье-бюстье Нетребко с акцентом на талии. Его фисташковый цвет великолепно оттенял загорелую кожу звезды, делая певицу еще привлекательнее. Юбка сценического облачения доходила в пол, поэтому обувь звезды оставалась для зрителей тайной.

Однако Анна решила раскрыть ее, показав оригинальные босоножки, которые тонкой цветной змейкой, расшитой стразами, овивали стройные щиколотки любимицы публики. Обувь великолепно гармонировала с принтом ее наряда.