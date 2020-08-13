У Федора Смолова украли часы за 25 миллионов рублей

Российского футболиста «Сельты» Федора Смолова обокрали в ночном клубе Барселоны. После очередного матча, в котором Смолов не принимал участия, компания спортсменов решила отдохнуть в заведении. После футболист обнаружил пропажу часов. Да не самых простых. Стоимость аксессуара швейцарского бренда Richard Mille достигает почти 25 миллионов рублей.

Как сообщает испанское издание El Caso, Смолов написал заявление в полицию 18 июля. Там считают, что в ночном клубе работает группа профессиональных воров по специально отработанной схеме.

Напомним, бывший муж Виктории Лопыревой стал игроком испанского клуба зимой этого года. Тогда он успел сделать рывок не только в карьере, но и в личной жизни. Сердце футболиста снова занято. Его избранницей стала внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева, которая младше его на 12 лет.