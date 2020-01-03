Федор Смолов перестал скрывать отношения с семнадцатилетней внучкой Ельцина

Футболист сейчас встречается с Марией Юмашевой, которая моложе его на 12 лет.

Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов перестал скрывать свой роман с семнадцатилетней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. В Instagram он опубликовал совместный кадр с девушкой. Также снимок, где несовершеннолетняя Мария нежно обнимает футболиста, появился в сторис Instagram.

О том, что у футболиста и Юмашевой может быть роман заговорили несколько недель назад. Девушка стала активно комментировать фотографии известного игрока, чего ранее за ней замечено не было.

Про Марию Юмашеву известно, что она с детства активно изучала французский и английский языки. Увлекалась танцами, балетом, посещала театральный кружок и брала уроки конного спорта. Образование она получает в частной элитной школе.

Что касается 29-летнего Смолова, то его по праву считают одним из самых одаренных футболистов страны. Несколько лет назад он расстался с моделью Викторией Лопыревой. Девушка не раз подчёркивала в интервью, что футболист не готов к семейной жизни. Между тем последние годы Смолов считался одним из самых завидных холостяков страны.