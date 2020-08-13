«Всего два правила»: на «Модном приговоре» рассказали, как красиво получаться на селфи

В программе «Модный приговор» (Первый канал) рассказали, как лучше получаться на фото и видео. Оказалось, что принцип эффектных селфи довольно прост.

«Существует всего два правила. Первое и главное правило касается освещения. 30 лет снимая портреты звезд, могу вам абсолютно компетентно заявить, что самый украшающий свет – это дневной. Второе важное правило – это точка съемки. Если опустить камеру и сделать фото снизу, это будет очень некрасиво, если я подниму выше, сразу стану другим человеком», — рассказал эксперт шоу фотограф Владимир Широков.

Отметим, что ранее своими секретами удачных фотосессий поделилась Юлия Высоцкая. Актриса считает, что не стоит перед камерой вставать в надуманные позы, а лучше естественно подвигаться, посмеяться, то есть не изобразить эмоцию, а прожить ее. Тогда снимок получится действительно впечатляющим.