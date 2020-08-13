«Роды поставили на 4 сентября»: жена Меньщикова из «Дома-2» рассказала о результатах УЗИ

Один из старожилов «Дома-2» Степан Меньщиков через три недели станет отцом. Его жена Ангелина Монах, уже будучи беременной, составила ему компанию на телепроекте. В этом же «особенном» положении она отправилась с мужчиной под венец.
Многих эта новость удивила, поскольку до своего триумфального возвращения на проект шоумен публиковал на своей страничке свадебные фотографии и принимал поздравления. Пара решила оставить этот момент без комментариев. Возможно, таким образом они отмечали свое гражданское воссоединение.
Ради рождения малыша звездная чета покинула Сейшелы, где она жила в рамках проекта, и обосновалась на подмосковной площадке программы ТНТ. А недавно Геля посетила клинику и рассказала о результатах КТГ и УЗИ, которые там сделала.
«Все замечательно, малышу в животике комфортно, обвитий нет. Только сказали, у малыша недобор в весе. УЗИ показало, что ему 37 недель и вес 2300, косточки, рост, размер — все хорошо. Вот только мало весит, я что-то переживаю. Предварительно роды поставили на 4 сентября. За весь срок я набрала 12 кг», — поведала участница телестройки.