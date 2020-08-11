Виктория Дайнеко сходила в ресторан с бывшим мужем

Певица не была в России более пяти месяцев.

На протяжении нескольких месяцев Виктория Дайнеко с четырехлетней дочкой не могла уехать из США из-за пандемии коронавируса. Недавно она все-таки вернулась в Россию. Теперь певица наслаждается своим времяпрепровождением. И уже успела побывать в московском ресторане с бывшим мужем Дмитрием Клейманом. В своем микроблоге певица отметила, как сильно соскучилась по России, что ее не раздражает даже экс-супруг.

«Даже бывший муж не бесит, когда съедает все мои шоколадки», — подписала видеоролик Дайнеко.

Во время ужина Дайнеко рассказала, как долго не бывала в таких заведениях. В период пребывания в Америке ей только пару раз удалось отдохнуть на открытой веранде.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман расстались в 2017 году. Тогда они не смогли продолжать дружеское общение ради общего ребенка. Сейчас, судя по всему, ситуация изменилась в лучшую сторону. Имя дочери и ее внешность певица до сих пор скрывает.