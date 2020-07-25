«Пустите нас домой!»: Виктория Дайнеко с 4-летней дочкой не может уехать из США

Виктория Дайнеко не скрывает, что одна воспитывает дочку. После расставания с Дмитрием Клейманом, она предпочитает не рассказывать о личной жизни.

Свою наследницу она тоже тщательно скрывает. Даже ее имя артистка хранит в тайне. Последние недели девушка публиковала фото с пляжа. Поклонники были уверены, что звезда уехала в отпуск. Но оказалось, что из-за карантина уже 4 месяца она не может вернуться на родину.

В соцсети Дайнеко поделилась снимком, на котором позирует на Бруклинском мосту в Нью-Йорке. Она отметила, что многие мечтают там оказаться, но вот она хочет оказаться дома. Артистка не смогла попасть на рейсы, которые вывозили туристов из страны на родину. А когда она купила билеты на самолет, то рейс отменили.

«Быть запертой в чужой стране одной с ребенком — это не то чему бы вы хотели завидовать. <…>Так я с 4-х летним ребенком осталась одна в Нью Йорке. Казалось бы невозможно испытывать чувство клаустрофобии от того что находишься в США, но оказывается очень даже реально, если у тебя нет никакой возможности вернуться обратно. Пустите нас домой!» — взмолилась певица.

На днях стало известно, что с 1 августа Россия возобновляет международные рейсы. Скорее всего, артистке удастся приобрести билеты и вернуться на одном из первых воздушных бортов, которые отправятся в Москву.

Поклонники признались, что тоже с трудом вернулись домой, когда были введены карантинные меры. Многие удивились узнав, что все это время Виктория была в США. «Даже не знала, что вы там с дочкой», «Скоро вернетесь», «Авиасообщения возобновляются, покупайте билеты», — стали комментировать пост подписчики.