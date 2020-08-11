Знакомьтесь – Светлана Абрамова: что мы знаем о новом лице программы «Утро России»

Недавно постоянные зрители шоу «Утро России» на канале «Россия 1» были обескуражены известием – любимица миллионов Елена Ландер уволилась и уехала в Италию.

Девушка встретила здесь свою любовь по имени Фабио. И, как только предоставилась возможность, отправилась на ПМЖ к своему избраннику. Однако это вовсе не означает, что звезда решила поставить крест на своей карьере и превратиться в домохозяйку. Ландер давно мечтала начать сниматься в кино, этим она и займется в Европе.

А вот 33-летняя Светлана Абрамова свою личную жизнь уже построила. Она три года замужем за красавцем-физиком Антоном Ларсеном, воспитывает двухлетнюю дочь Николь.

С 2009 года работала на РЕН-ТВ, ведя такие программы, как «Новости спорта», «Обзор прессы», «Выход в свет», «Сто процентов». В 2014-м она перешла на Первый канал и появилась в передаче «На 10 лет моложе», а через три года в программе «О вкусах не спорят». Свой переход на «Россию 1» Абрамова подтвердила в личном блоге.

Отметим, что Светлана не только яркая и красивая девушка, но и образованная. В 2008 году она получила высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете. Через год закончила Высшую национальную школу телевидения в Москве. Еще через год — Европейскую школу имиджа Colour & Style.