Ушла с работы ради любви: Елена Ландер покинула телеканал «Россия 1»

Популярная ведущая утренней программы на телеканале «Россия 1» и актриса Елена Ландер написала заявление об уходе с телеканала по собственному желанию. Как выяснилось, эффектная 34-летняя шатенка перебирается на постоянное место жительство в Италию, где живет ее муж. Ландер вышла за Фабио еще прошлым летом, но в последние месяцы не могла видеться с любимым из-за закрытых границ на время пандемии коронавируса.

Вероятно, долгая разлука и заставила Елену принять судьбоносное решение об уходе с телеканала с последующим переездом в Европу. «Россия 1» уже официально подтвердила уход телеведущей.

«Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы «Утро России», покинула телеканал. Телеведущая решила переехать в Италию поближе к семье. Желаем Елене счастья и дальнейших успехов! Мы будем скучать», — сообщили представители телеканала в Facebook.

Известно, что вместе с мамой в Италию переезжает и дочь актрисы от первого брака Эстель.

Многие поклонники ведущей были очень расстроены ее уходом. Однако, большинство пожелало ведущей успехов, счастья и новых профессиональных высот.

«Очень жаль, что уходит интеллигентная, умная, всегда oчарoвательная и элегантная Елена Ландер. Семья — это святое». «Очень жаль. Для меня Елена как член семьи — я привыкла видеть утром эту интеллигентную, женственную, умную, красивую девушку». «Красавица, удачи», — пишут поклонники в комментариях.

Чем займется за рубежом Ландер, пока неизвестно. Вероятно, продолжит карьеру в журналистике, а, может, решит кардинально поменять свою профессиональную деятельность. Кто же заменит Ландер в квартете ведущих утренней программы, в настоящее время не сообщается.