«Моя любовь и лучший отец»: звезда «Клона» Джованна Антонелли опубликовала редкое фото мужа

Бразильская актриса Джованна Антонелли полюбилась российскому зрителю по сериалу «Клон», в котором сыграла темпераментную и строптивую Жади. Ради своей любви она была готова на все – бросить мужа и надолго расстаться с дочерью.

Удивительно, но судьба артистки оказалась похожей на ту, что люди долгое время наблюдали на своих голубых экранах. Во время работы над картиной Джованна влюбилась в своего партнера по съемочной площадке Мурилу Бенисиу, сыгравшего рокового Лукаса. По окончании съемок они узаконили свои отношения, и у них появился на свет мальчик Пьетро. Для артистки это был уже второй брак, первый раз она пошла под венец с бизнесменом Рикарду Медина.

Увы, но страстные отношения быстро закончились. А когда звезда решила выйти замуж в третий раз за американского бизнесмена итальянского происхождения Роберто Локашио и уехать в США, Бенисиу категорически отказался подписывать разрешение на вывоз сына за границу. Актриса не стала следовать примеру своей героини Жади и не оставила ребенка, решив отказаться от возлюбленного. И, видимо, не зря – сейчас она абсолютно счастлива со своим гражданским супругом режиссером Леонарду Ногейра. В настоящий момент пара воспитывает дочек-близнецов 9 лет Антонию и Софию и чувствует себя абсолютно комфортно в этих отношениях, наслаждаясь друг другом.

В искренность этих чувств не трудно поверить, если заглянуть в личный блог Джованны. На последнем редком фото с мужем ее глаза просто светятся от счастья.