Богомолов сделал трогательное селфи с Собчак, примерившей образ Ренаты Литвиновой

Трогательное чувство Константина Богомолова к своей жене Ксении Собчак способно растопить любое сердце. В том, что режиссер совершенно искренне относится к своей благоверной – нет никаких сомнений. Личный блог театрального деятеля наполнен восторженными кадрами, каждый из которых – живое поклонение любимой женщине.
Не стало исключением и последнее фото в его Instagram. Богомолов запечатлелся с возлюбленной, нежно прижавшись к ней и смотря в кадр очарованными глазами.
«Вы – есть любовь», «Глазааа», «Созданы друг для друга», «Два солнышка, очень красивые» «Красивые, стильные, прекрасные, это любовь!», «Ксения с вами похорошела и это заметно даже женщинам», — прокомментировали снимок фолловеры.
А кое-кто заметил, что Ксения сменила имидж, примерив красную помаду и структурную прическу на пробор, характерную для другой известной блондинки.
«Почему я вижу тут Ренату Литвинову?», «Ахаха, Литвинова, реально!», «Знакомый стиль! И вам идет, Ксения Анатольевна!» — откликнулись на новый образ ведущей подписчики.