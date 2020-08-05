«Есть такой человек, по которому особенно…»: Нинидзе рассказала, кем для нее является бывший муж Собчак

Ровно год назад стало известно, что Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак нашел утешение с актрисой Нино Нинидзе. Молодые люди познакомились на дне рождения их общего друга и произошло это уже после разрыва артиста со светской львицей.

больше по теме Климова в припыленном небесно-голубом платье в пол отметилась в кафе со своими четырьмя детьми Со старшей наследницей актриса постаралась составить фэмили лук.

Сейчас полная идиллия наблюдается как в отношениях Собчак с Константином Богомоловым, так и у Нинидзе с Виторганом. Пара вместе проводит отпуска, отдыхает на выходных, самоизоляцию они тоже провели в одном загородном доме. Однако, похоже, что пока влюбленные не живут вместе. Недавно Нино искала съемное жилье, разместив объявление в Интернете.

Тем не менее они продолжают встречаться, излучая любовь и безмятежность. Накануне грузинская актриса опубликовала совместный снимок со своим бойфрендом, признавшись, что бывший муж Ксении Анатольевны у нее вызывает экстраординарные чувства.

«А есть такой человек, по которому особенно…» — загадочно подписала она кадр, спровоцировав своего бойфренда на поток шутливых вариантов продолжения этой фразы.

«…по которому особенно:

а) видно, что человек несовершенен,

б) плачет тюрьма,

в) и сказать-то нечего,

г) джин-тоник», — ответил Виторган.

Впрочем, на этом артист не успокоился и предложил еще несколько интерпретаций. В числе вариантов значились: «Хорошо пробежать, как по траве!», «Хорошо готовить и точно вычислять!», «Топчутся слоны», «Бьет реформа».