Невестка Орбакайте представила своих близких родственников, с которыми проводит отпуск в Сочи

Жена Никиты Преснякова 23-летняя модель Алена Краснова решила немного отдохнуть и отправилась в отпуск без супруга. Ее выбор пал на Сочи, а компанию ей составили близкие и друзья.

Девушка редко говорит о своих родственниках, но на сей раз сделала исключение и представила их в личном блоге. На фото, которое она обнародовала в stories Instagram, были запечатлены младшая сестра и кроха-племянница.

Известно, что невестка Кристины Орбакайте – из состоятельной семьи, где главой является крупный бизнесмен Роман Краснов. Он приобрел дачу в поселке на Истре рядом с домом Аллы Пугачевой. Там и встретились Никита Пресняков и Алена Краснова.

Молодой музыкант сразу приметил 17-летнюю блондинку, но та, будучи школьницей, долгое время отвергала его ухаживания, боясь 6-летней разницы в возрасте. Понадобились годы, чтобы ее сердце растаяло. И вот 27 июля 2017 года пара поженилась, а дача, которая свела влюбленных, досталась им в дар от Примадонны.