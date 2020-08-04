Невестка Орбакайте повторила образ роковой Сильвии, а внук Пугачевой – Марчелло Рубини

29-летний Никита Пресняков и его 23-летняя жена Алена Краснова приняли участие в интересном фотопроекте. Звездная пара повторила на снимке кадр из известного итальянского ретрофильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь».

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Невестка Кристины Орбакайте предстала в образе роковой кинозвезды Сильвии, которую сыграла в картине красавица Анита Экберг. А внук Аллы Пугачевой изобразил знаменитого писателя и журналиста Марчелло Рубини, которого изобразил в ленте легендарный Марчелло Мастроянни. Картина вышла в прокат в 1960 году и имела ошеломительный успех, повествуя о внутренней борьбе и любовных приключениях светского льва Рубини.

«Некоторое время назад я была увлечена итальянским кинематографом, и на глаза попалась одна из первых картин всем известного Федерико Феллини. Поэтому, когда я решила поддержать акцию #ИТАизолиция, выбрала именно этот фильм и привлекла Никиту на главную роль. Суть акции — выбрать любой итальянский образ и воспроизвести его подобно оригиналу», — подробнее рассказала о проекте Алена.