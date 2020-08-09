«Какие наши годы!»: 62-летний Сюткин стал отцом в четвертый раз

45-летняя жена артиста — Виола — подарила Валерию Сюткину сына. Пара на протяжении длительного времени пыталась завести еще одного малыша. В одном из интервью наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале заявил, что обращаться к суррогатному материнству они с возлюбленной не собирались. Музыкант подметил, что с этим вопросом им удалось справиться по старинке, без помощи со стороны. О том, что избранница эстрадного исполнителя родила наследника стало известно в воскресенье, 9 августа. Именитая чета принимает поздравления от близких, друзей и коллег.

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Напомним, что Сюткин старше своей избранницы на 17 лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала им построить гармоничные отношения. Супруги уже давно вместе. У них есть общая 24-летняя дочь, которую артист назвал в честь своей жены — Виолой. А теперь в семье появился и крохотный малыш. К слову, этот ребенок для Валерия стал четвертым по счету. От предыдущих отношений у музыканта есть взрослая дочь Елена, которая на пять лет моложе его нынешний избранницы и сын Максим. Ко всему прочему, Сюткин успел стать и дедушкой. Внучке артиста Василисе шесть лет.

В окружении певца заверили, что беременность 45-летней Виолы проходила достаточно спокойно. Сам музыкант очень внимательно относился к избраннице, и в буквальном смысле сдувал с нее пылинки.

«Какие наши годы!» — отшучивался Сюткин, говоря о планах завести еще одного малыша.

И желанию артиста суждено было сбыться. В клинике, где рожала супруга певца уточнила, что сын у Валерия настоящий богатырь. Кроме того, роды прошли хорошо — новоиспеченная мама и малыш чувствуют себя замечательно. В скором времени их выпишут домой, пишет «СтарХит».