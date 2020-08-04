Сюткин поделился снимком с пышной шевелюрой на сцене вместе с Лозой времен группы «Зодчие»

Музыкант и бывший лидер группы «Браво» Валерий Сюткин в Instagram разместил несколько совместных снимков со своим коллегой и давним другом Юрием Лозой. Причем один из кадров был сделан 35 лет назад, когда они вместе выступали в популярной в СССР группе «Зодчие».

На фотографии можно увидеть совсем еще молодых Сюткина и Лозу. Причем у Валерия на голове пышная шевелюра, которая в те годы была у многих музыкантов.

Также Сюткин разместил недавний кадр вместе с Лозой. Они запечатлены неизвестным фотографом с микрофонами.

«Повторили фото спустя 35 лет», — подписал снимок музыкант.

Отметим, что Валерий Сюткин пришел в группу «Зодчие» как раз по приглашению Лозы. Это случилось в 1985 году. Ранее Сюткин выступал в московской группе «Телефон».

Кстати, два года назад группа «Зодчие» была реанимирована после долгого простоя. Вышел их альбом «Злобные старикашки». В раскрутке команды сегодня участвуют как раз Лоза и Сюткин. Скоро коллектив будет отмечать сорок лет со дня основания.