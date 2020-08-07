«У меня нет слов! Вот это прием»: Бузова отмечает годовщину отношений в самом дорогом отеле Сочи

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 7 августа Ольга Бузова и Давид Манукян отмечают годовщину отношений. Влюбленные познакомились на съемках клипа на сингл «Лайкер». Вскоре обоюдная симпатия молодых людей переросла в более серьезное чувство. Поющая телеведущая не скрывает, что влюблена в свою вторую половинку. И искренне надеется на то, что их союз будет долговечным и прочным. Годовщину светская львица решила отметить совместным путешествием на Краснодарский край. Бузова и Манукян поселилась в самом дорогом отеле Сочи. Как пишет «Комсомольская правда», стоимость номера за сутки в этой гостинице составляет порядка 80 тысяч рублей. По приезде влюбленных ждал мини-завтрак в их апартаментах. Официанты заранее накрыли для именитых гостей стол, порадовав Бузову роскошным сервисом.

«Вот такой вот завтрак нас ждал! Хотя уже вечер», — отметила теледива.

Ранее в беседе с поклонниками ведущая телестройки дала понять, что обычно она работает в режиме нон-стопа. И иногда даже забывает о том, как быстро один день сменяет другой и наступают уикенды. Ольга уточнила, что она, будучи трудоголиком, заслужила мини-отпуск. Тем более, что эта поездка была приурочена к такому важному для нее событию. Певица заверила, что они с Давидом уже год вместе и она безгранично счастлива рядом со своей второй половинкой.