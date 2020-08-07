«Вау! Прекрасны и заманчивы без купальника»: 42-летняя Пегова нагишом поплавала в подмосковном карьере

42-летняя Ирина Пегова порадовала поклонников свежим пикантным снимком в Instagram. Как пишет «Комсомольская правда», актриса отправилась в Лыткарино на съемки. При этом экс-супруга Дмитрия Орлова воспользовалась шансом позагорать на местном пляже. Перед объективом фотокамеры знаменитость блеснула обнаженными плечами, представ на портерном снимке в костюме Евы. Ирина заинтриговала верных почитателей, которые предложили, что артистка поплавала в подмосковном карьере нагишом. Белокурые локоны Пегова стянула на затылке в пучок, чтобы они случайно не намокли в воде.
«Ну что, кусочек лета и мне достался», — отметила актрис, обратившись к верным почитателям, которые в свою очередь восхитились роскошным декольте их любимицы.
А жители подмосковного Лыткарино сразу же узнали знакомые пейзажи. Фанаты Ирины выразили надежду на то, что ей понравился их местный пляж.
«А почему такое серьезное лицо?! Вы же на отдыхе», «Нам нужно больше фото с купания», «Дивная русалочка», «О! Это наше Лыткарино! Как вам наш карьер, Ирина?!», «Бомба! Какая же вы обольстительно прекрасны», «Полностью обнаженное фото в студию», «Хорошей погоды, Ира, и за буйки не заплывайте!!», «Вы так прекрасны и заманчивы без купальника», «Вы что, голенькая?!» — такие комментарии появились под снимком актрисы.