«Вау! Прекрасны и заманчивы без купальника»: 42-летняя Пегова нагишом поплавала в подмосковном карьере

Актриса приехала в Лыткарино на съемки и воспользовалась шансом позагорать на местном пляже.

42-летняя Ирина Пегова порадовала поклонников свежим пикантным снимком в Instagram. Как пишет «Комсомольская правда», актриса отправилась в Лыткарино на съемки. При этом экс-супруга Дмитрия Орлова воспользовалась шансом позагорать на местном пляже. Перед объективом фотокамеры знаменитость блеснула обнаженными плечами, представ на портерном снимке в костюме Евы. Ирина заинтриговала верных почитателей, которые предложили, что артистка поплавала в подмосковном карьере нагишом. Белокурые локоны Пегова стянула на затылке в пучок, чтобы они случайно не намокли в воде.

«Ну что, кусочек лета и мне достался», — отметила актрис, обратившись к верным почитателям, которые в свою очередь восхитились роскошным декольте их любимицы.

А жители подмосковного Лыткарино сразу же узнали знакомые пейзажи. Фанаты Ирины выразили надежду на то, что ей понравился их местный пляж.