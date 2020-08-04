«Как вам? Я балдею!»: Пегова сменила имидж, сделав челку ради новых съемок

Экс-возлюбленная Дмитрия Орлова поэкспериментировала со своей внешностью. На съемочной площадке нового проекта 42-летняя Ирина Пегова появилась с обновленной прической. Актриса театра и кино решилась на смену имиджа, сделав челку. Результатами преображения знаменитость поделилась с подписчиками на личной страничке профиля, опубликовав свежие селфи. По словам артистки, она осталась довольна новой прической. При этом Пегова поинтересовалась у верных почитателей, как они восприняли такие перемены в ее внешности.

«Как вам челка?! Мне очень нравится, я балдею!!» — заверила поклонников актриса.

К слову, в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев говоря о фигуре и внешности артистки подметил, что Ирина безусловно очень яркая и заметная женщина. Ко всему прочему, историк моды уточнил, что экс-супруга Дмитрия Орлова обладает выдающимися формами. Однако сама актриса подметила, что в юности была очень стройной и даже худой. Все необходимые округлости у нее появились по мере взросления.

В одном из интервью Пегова призналась, что никогда не переживала из-за своей фигуры или каких-то надуманных недостатков. По словам актрисы, в старших классах она усиленно занималась вокалом и мечтала стать певицей. На тот момент Ирина меньше всего думала о том, как воспринимают ее мальчики. На первом месте у Пеговой была именно учеба.