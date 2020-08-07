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Киркоров одним из первых поздравил Ротару с днем рождения

Артист не скрывает своих эмоций и уважения перед Софией Михайловной.

Киркоров одним из первых поздравил Ротару с днем рождения
София Ротару. Фото: nstagram.com/sofiarotaru.official/

Седьмого августа народной артистке Советского Союза Софии Ротару исполняется 73 года. Любимица миллионов поклонников уже с полуночи принимает поздравления. Первым артистку поздравил ее единственный сын Руслан. Он опубликовал в Instagram снимки с мамой и тепло обратился к звезде с трогательными пожеланиями.

В числе первых оказался и Филипп Киркоров. Король отечественной поп-музыки тоже обратился в Instagram к имениннице. В stories  он разместил уникальные кадры с совместных съемок разных лет, где позирует вместе с Ротару.

Киркоров поздравил Ротару. Фото:
Киркоров поздравил Ротару. Фото: instagram.com/fkirkorov/

«С днем рождения!» — подписал Киркоров.

Поздравил Ротару и личный фотограф Аллы Пугачевой. У себя на странице Роман Родин разместил уникальные архивные кадры певицы, ка которых звезда предстала с огромными букетами цветов.

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