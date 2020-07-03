«Как в раю!»: Ротару вслед за Галкиным похвасталась видами своего особняка и цветущего сада  

Телеведущий Максим Галкин регулярно устраивает виртуальные экскурсии по своему саду, опоясывающему роскошный замок в деревне Грязь. Он очень любит не только лицезреть цветущую красоту вокруг, но и собственноручно возделывает растения и кустарники на приусадебном участке. Особое внимание артист уделил многообразию роз, которые он вырастил для Примадонны. И поспешил похвастаться своими достижениями в Instagram.

Вслед за Галкиным свою цветущую красоту поспешила показать 72-летняя София Ротару. Народная артистка СССР довольно редко бывает в соцсетях. Но каждый ее пост вызывает волну откликов и внимания – поклонники обожают свою любимицу и стремятся всячески напомнить ей о своей любви. Весь карантин София Михайловна провела в своем загородном особняке под Киевом, занимаясь садоводством. И теперь решила показать плоды своего труда.

На многочисленных снимках – виды цветущего сада Ротару, а также ее многоуровневого особняка. Розы, лилии, гортензии, шиповник – цветущее многообразие просто поразило подписчиков. Кроме того, они заметили, как уютно во дворе у любимицы, и поспешили оценить увиденное.

«Как в раю!», «Какая красота», «Какие чудесные фотографии!!!Спасибо Вам, София Михайловна за такую красоту!!», «Очень красиво», «Уютно и очень красиво!», «Великолепно, как хозяйка», «У шикарной женщины все супер», «Тишь, да гладь, просто райское место», — написали фанаты.