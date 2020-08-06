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«Боже, как это красиво!»: Высоцкая похвасталась новым платьем за 128 тысяч от украинского бренда

Наряд имеет кружева и сшит из чистого льна.

«Боже, как это красиво!»: Высоцкая похвасталась новым платьем за 128 тысяч от украинского бренда
Юлия Высоцкая. Фото Global look press.

Юлия Высоцкая не относится к разряду женщин, которые тоннами скупают модные наряды в магазинах и хвастаются ими в социальных сетях. Ее страсть — изысканная посуда, домашняя утварь и дорогое оливковое масло. Однако в этот раз звезда не сдержалась и в stories Instagram показала свои шикарные обновы.

Под прицелом ее камеры оказалось белое платье из чистого льна с вышивкой, рюшами по подолу и кружевом на воротничке украинской марки Vita Kin.

Высоцкая представила льняные обновы за 1750 долларов. Фото
Высоцкая представила льняные обновы за 1750 долларов. Фото https://www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/

«Какая работа! Какая ткань! Боже, как это красиво! Просто в зобу дыханье сперло. Теперь я знаю, в чем у меня будет следующая фотка», — сказала жена Андрея Кончаловского.

Наряд довольно простого кроя длины миди с двумя карманами стоит в интернет-магазине бренда 1750 долларов, в пересчете на рубли это чуть больше 128 тысяч рублей. Производитель уточнил, что наряд нельзя стирать, а в уходе за ним допускается только сухая чистка.

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Высоцкая стильВысоцкая фотоЗвездный стильмода и стильЮлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский