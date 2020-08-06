Толстые и не обязательно маленькие: Высоцкая рассказала, в каких чашках кофе особенно вкусный

Юлия Высоцкая слывет большой эстеткой и любительницей посуды. Она убеждена, что напитки и блюда становятся ароматнее и вкуснее, если их пробовать из правильных чашек и тарелок. На своем YouTube-канале она рассказала о лучших чашках для кофе, на ее взгляд.

Звезда призналась, что вовсе не считает, что знаменитый утренний напиток нужно пить именно из маленьких чашечек. Ведь кофе с молоком, к примеру, намного вкуснее из крупных экземпляров. Однако маленькая посуда все-таки есть в ее кухонном арсенале для эспрессо.

«У нас гостил наш итальянский друг — писатель Марчелло Тессадри, с которым мой муж писал сценарий. Мы тогда только купили машину для приготовления кофе, и я подала эспрессо в больших чашках. А он сказал: «Вы знаете, в Италии эспрессо пьют в маленьких чашках», — поведала Юлия.

После этого актриса поспешила приобрести маленькую посуду для ароматного напитка. Тем не менее она подчеркнула, что это важно лишь для кофе, приготовленного под давлением, поскольку у него «вкус гущи». Причем дома супруга Андрея Кончаловского нередко балуется им и из обычных крупных чашек.

По мнению Высоцкой, самые лучшие чашки для кофе — толстостенные, поскольку они долго хранят температуру напитка, хоть и более тяжелые, и, возможно, не сильно изящные.