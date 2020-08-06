Процесс пошел: Ефремова привезли в суд под лозунги фанатов «Не виновен!»

В Пресненском здании проходит второе заседание по делу о пьяной аварии. Корреспондент Teleprogramma.pro передает с места события.

Накануне началось рассмотрение по существу уголовного дела с участием Заслуженного артиста Михаила Ефремова. 56-летняя звезда обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. За содеянное знаменитости грозит от 5 до 12 лет заключения.

6 августа в Пресненском суде – второе заседание. И первым прибыл на процесс подсудимый. Ефремова доставили на транспорте правоохранителей. По ступенькам артист поднимался под лозунги «Не виновен! Не виновен!», которые исступленно выкрикивали преданные поклонники звезды.

Напомним, Ефремов не признал вину в аварии, которую совершил 8 июня на Смоленском шоссе. Обнародованные результаты экспертизы, озвученные прокурором, гласят: на подушке безопасности остались биоматериалы актера, а значит именно он в тот вечер был за рулем своего джипа. Об этом же заявили и двое свидетелей, допрошенных судом.