Летел на штраф: стало известно, на сколько Ефремов превысил скорость в момент пьяной аварии

Почти два месяца назад, 8 июня, Сеть облетели видеокадры с момента страшной аварии на Смоленской площади. Джип влетает во встречное авто и от удара отскакивает на обочину. Пользователи сразу заявили о превышении скоростного режима. Оказалось, что за рулем иномарки находился заслуженный артист России Михаил Ефремов. А водитель, в машину которого врезалась звезда, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. Ему было 57 лет.

больше по теме Любовницу погибшего Захарова потребовали признать потерпевшей по делу Ефремова Спецкор Teleprogramma.pro передает из Пресненского суда Москвы.

В Пресненском суде 5 августа прокурор озвучил цифру, на которую артист превысил скорость, когда не справился с управлением и влетел в Захарова.

«Михаил Ефремов превысил скорость на 25 км/ч и потерял контроль за машиной в момент совершения ДТП», — объявил в зале суда прокурор

Более того, то, что за рулем находился именно Ефремов, и никто иной, подтвердил свидетель — оформлявший ДТП инспектор. Он же заявил, что артист был сильно пьян — как минимум это было 1.5 промилле алкоголя.

К слову, сам Ефремов заявил, что не может признать себя виновным в смертельной аварии, потому что ничего не помнит из произошедшего.