«Очень похожи!»: Аллу Пугачеву в черном платье с открытыми плечами запечатлели в ресторане с внуком

Дени Байсаров живет в основном в Лондоне и редко видится со знаменитой бабушкой.

22-летний внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте, Дени Байсаров, в настоящий момент живет в Лондоне, поэтому со своими знаменитыми родственниками видится нечасто. Бабушка обосновалась в российской деревне Грязь, а мама — в Майами вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.

Обычно Дени встречается с родней на свой день рождения, но в этот раз (10 мая) он как раз пришелся на период пандемии и карантина. Поэтому Кристине пришлось обратиться к наследнику на интернет-платформе, а торжество для близких отложить на неопределенный период.

А вот как проходят обычно эти встречи, можно судить по недавно обнародованному в Сети снимку. На нем парень запечатлен рядом с Аллой Борисовной в ресторане, пара откровенно радуется моменту встречи. Многие фолловеры удивились, как родственники сильно напоминают друг друга, ведь рядом их встретить действительно очень сложно.

«Очень похожи с бабушкой!», «Да, правда Алла и Дени очень похожи! Доброе замечательное фото!», «Очень похожи на этой фотографии», «Симпатичные оба!» — прокомментировали кадр фолловеры.

Отметим, что с отцом парня, бизнесменом Русланом Байсаров, Кристина Орбакайте так и не расписалась. После расставания с ним разразился скандал, миллионер забрал себе сына, испугавшись, что звезда отправит его учиться за границу. Вскоре бывшие супруги сумели договориться.