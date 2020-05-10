«Все наши планы – в изоляции»: Орбакайте обнародовала редкий кадр с сыном от Байсарова

48-летняя Кристина Орбакайте обратилась к своему сыну Дени Байсарову от бизнесмена Руслана Байсарова в личном блоге. Парень живет в Лондоне и в период пандемии не смог воссоединится с родней даже в свой день рождения – 10 мая.

Певица поздравила своего отпрыска при помощи Instagram.

«Очень непривычный май в этом году. Все наши планы и мечты – в изоляции, но в твои 22 года –это призыв к действию и новым идеям. Пусть все сбудется», — написала она.

Напомним, Кристина Орбакайте в свое время так и не оформила отношения с отцом Дени Русланом Байсаровым. А когда гражданские супруги расстались, разразился скандал – мужчина забрал сына себе, аргументируя это тем, что певица может отправить их ребенка на обучение за границу. После долгих споров и судебных разбирательств им все-таки удалось найти общий язык и пойти на перемирие.

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова. Руслан Байсаров недавно женился на с 18-летней девушке из Чечни по имени Аламат. Ее называют «шестой женой» миллионера. В разные годы он жил с моделями, которые рожали ему детей. Всего у него четверо сыновей и две дочери.