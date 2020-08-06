Трое в припыленных костюмах: Стебунов предстал на премьере фильма с женой и подругой в одном стиле

Многие модники отдали предпочтение в этом сезоне именно этим оттенкам.

Светская жизнь Москвы постепенно оживает после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Один за другим кинотеатры проводят премьеры, на которых спешат отметиться отечественные звезды.

Так недавно в оригинальном красном платье-халате предстала на показе фильма «Русалка в Париже» Ирина Безрукова, выбрав к нему в комплект белые кроссовки. А Елена Старостина отдала предпочтение сарафану из вареной ткани, придя в нем на светское представление интернет-сериала #СнимитеМашу.

Иван Стебунов примерил на премьеру фильма «Ключ времени» классический вариант — брючный костюм. Однако оригинальности его выходу в свет добавил family look, который он составил с женой Еленой, а также подругой Альбиной. Вся компания выбрала модные в этом сезоне припыленные комплекты мятного, небесно-голубого и молочного оттенков, приятно сочетавшихся между собой.

Напомним, недавно бывший супруг Марины Александровой победил в кинопроекте «Танцы со звездами» и чуть позже засветился в ДТП-скандале с участием Михаила Ефремова. Ивана Стебунова заподозрили в том, что именно он находился рядом с пьяным артистом. Позже актер категорически опроверг эту версию, сказав, что приехал на место аварии позже.