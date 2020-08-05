Боярская – в пудровом платье в пол, Летучая – в коже: в чем пришли на вечеринки российские звезды

В столице России сняли многочисленные ограничения, которые ранее появились из-за пандемии коронавируса. И светский мир поспешил отметиться на многочисленных тусовках и массовых мероприятиях. Отечественные звезды засветили немало привлекательных нарядов. Их мы сегодня и покажем.

Елизавета Боярская вместе с Евгением Мироновым блистала на Международном фестивале искусств в Клину в пудровом платье из органзы длиной в пол бренда Yanina Couture. Модные сейчас воланы, воротничок-стойка и рукава-буфы создавали образ девушки из позапрошлого века. И этот style невероятно идет дочери народного артиста.

А вот Елена Летучая засветилась на светской тусовке в тотальном кожаном образе от Fantome. По данным «КП», жакет звезды стоит 72 тысячи рублей.

Елена Старостина на премьеру интернет-сериала #СнимитеМашу пришла в сером сарафане с открытой зоной декольте, показав знание трендов. Во-первых, он сшит из ткани-варенки, которая вновь вошла в гадеробы модниц, а во-вторых, сарафаны сами по себе этим летом тренд. Мы об этом писали ранее.

Ирина Безрукова появилась на первом показе картины «Русалка в Париже» в алом платье-халате с капюшоном, примерив с ним белые кроссовки. Стильно и динамично, а еще образ молодит актрису.