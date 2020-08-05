С акцентом на фигуру: 38-летняя Водянова в микро-шортах устроила дефиле на террасе

В одном из своих интервью модель призналась, что значительно прибавила в весе после первой беременности. Сына Лукаса экс-возлюбленная британского аристократа Джастина Портмана родина, когда ей самой было всего двадцать лет. В этих же отношениях на свет появились еще двое детей: Нева, ей четырнадцать лет и Виктор, ему одиннадцать. Но на этом манекенщица останавливаться не стала. Став невестой французского предпринимателя Антуана Арно, модель родила еще двоих малышей: Максима, ему шесть лет и Романа, ему четыре годика.

Знаменитость дала понять, что с появлением первенца, она довольно быстро похудела. Ее молодой организм восстановился за несколько месяцев. И Наталья Водянова снова вернулась на подиум, отказавшись от длительного декрета. Девушка всегда обеспечивала себя всем необходимым, получая неплохие гонорары за съемки.

Помимо того, что модель участвует в показах мод, представляя дизайнерские наряды известных брендов, она также активно занимается благотворительностью, принимает участие в рекламных компаниях и коммерческих фотосессиях. В своем микроблоге Наталья опубликовала видеоролик, устроив на террасе импровизированное дефиле. Водянова предстала перед объективом камеры в тканевых микро-шортах и полосатом топе на бретелях. Образ модели дополнила широкополая шляпа. Ко всему прочем, возлюбленная Антуана Арно сделала акцент на фигуре, подчеркнув длину ног.