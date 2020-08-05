«Все кинулись заценить»: Глюк’oZa в провокационном купальнике засветила тату на бедре

34-летняя Наталья Чистякова-Ионова в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. И поводом для этого стало летнее фото поп-дивы в провокационном купальнике. Глюк’oZa на пляже засветила пикантную татуировку на бедре, похваставшись стройными ножками без грамма целлюлита. Поклонники артистки лишились дара речи, по-достоинству оценив соблазнительные изгибы звездного тела.

В одном из своих интервью певица призналась, что ее муж уже давно перестал обращать какое-либо внимание на то, какие снимки она публикует в личном профиле. Александр понимает, что его возлюбленная как медийная личность должна привлекать к себе внимание верных почитателей. Именно поэтому артистка продолжает баловать фанатов эффектными снимками в мини-бикини. Глюк’oZa не испытывает перед объективом фотокамеры никакого стеснения или скованности. Певица считает, что она имеет полное право демонстрировать на снимках свою эффектную фигуру. Тем более, что Наталья увлекается йогой и может похвастаться идеальным телом.