«Наташа, фигурка бомба!»: Глюк’oZa в эффектном боди со шнуровкой блеснула тату на бедре

Наталья Чистякова-Ионова по праву считается одной из самых женственных и желанных певиц на отечественном музыкальном Олимпе. И это неудивительно! Стоит только взглянуть на те снимки, которые Глюк’oZa публикует в свое микроблоге — все вопросы сразу отпадают.

Артистка то и дело радует поклонников пикантными фото в соблазнительных комбинезонах, мини-шортах, купальниках и коротких юбках. Поп-исполнительница тщательно следит за своей фигурой и может похвастаться совершенными формами: длинными и стройными ножками, точеной талией и упругими подтянутыми ягодицами.

В одном из интервью певица призналась, что муж абсолютно спокойно относится к тому, какие снимки она публикует в своем микроблоге. Этот этап, связанный с ревностью и какими-то недомолвками супруги уже давно прошли. Александр Чистяков полностью доверят своей второй половинке и не видит причин для того, чтобы сомневаться в ее верности и любви.

Примечательно, что Наталья не только занимается своей певческой карьерой, ее также привлекает актерство. Так, Чистякова-Ионова вместе с Александром Реввой снялась в комедийной ленте «Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители».

На личной страничке в Instagram Глюк’oZa поделилась с подписчиками советом, относительно того, как безболезненно выйти из состояния «карантинной» спячки. Певица подметила, что с этим не стоит спешить. К обычному графику нужно привыкать постепенно — понемногу раскачиваясь и приходя в себя. В микроблоге Наталья поделилась снимком из личного альбома, позировав перед объективом фотокамеры в белом полупрозрачном боди со шнуровкой. При этом поп-дива блеснула тату на бедре.