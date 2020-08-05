«Как же ты любишь деньги, Горбань!»: актриса из «Кухни» вспомнила, как над ней подшучивал Нагиев

В одном из недавних интервью 33-летняя Мария Горбань призналась, что познакомилась с Дмитрием Нагиевым еще девять лет назад на съемках сериала «Кухня» Актриса подметила, что считает ведущего вокального проекта «Голос» на Первом канале — человеком с большой буквы. Девушка уточнила, что всегда с большим уважением относилась к этому артисту и часто называет Дмитрия по имени и отчеству. Это, как говорит Мария, еще и хороший способ обратить на себя внимание. Нагиев в таких случаях всегда реагирует достаточно бурно, напоминая Горбань о том, что он не намного старше нее.

В беседе с журналистами Мария вспомнила и свое первое знакомство с шоуменом. Тогда она пришла на пробы. Причем по-началу актриса хотела отказаться от участия в сериале «Кухня». Горбань показалось, что ее роль не слишком весомая. Девушка должна была появиться всего в нескольких эпизодах, а такой расклад ее совершенно не устраивал. Переубедить Марию удалось только продюсерам, они сказали ей о том, что в следующем сезоне для ее героини пропишут больше действий. И актриса осталась на проекте.

Оказавшись на площадке с Нагиевым, девушка немного растерялась, потеряла равновесие из-за туфель на семнадцати сантиметровом каблуке и упала. Маша припомнила, что шоумен тогда бросил критическую фразу, назвав ее зажатой актрисой. В ответ Горбань только отшутилась, предложив Дмитрию примерить ее лабутены на высоком каблуке. Актриса уверена, что Нагиев по-достоинству оценил ее чувство юмора и они смогли найти общий язык на съемках.

По словам Марии, она уже много лет выступает в амплуа экранной жены шоумена. Они не раз играли супругов в различных фильмах. Так, к примеру, Горбань и Нагиев снимались в комедии «Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители». Помимо того, что актриса участвует с Дмитрием в различных проектах, они также вместе ведут и корпоративы.