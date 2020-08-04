«Стартует рановато — еще раньше, чем ее мама»: Алсу заявила, что у Микеллы нет страха перед сценой

37-летняя певица подметила, что ее дочка уже давно пишет песни, сочиняет музыку и тексты.

В одном из своих интервью супруга бизнесмена Яна Абрамова призналась, что считает свою дочь Микеллу состоявшейся артисткой. Ведь к своим одиннадцати годам девочка обзавелась целой армией поклонников. Наследница поп-исполнительницы пишет песни, сочиняет слова и музыку.

И ко всему прочему, она аккомпанирует себе на гитаре. Алсу не стала скрывать, что ее дочка уже давно прекрасно поет. Но даже звездной маме было непросто поверить в то, что их с Яном наследница может писать такие замечательные синглы.

«Конечно, она стартует рановато — еще раньше, чем ее мама», — приводит 7days.ru слова Алсу.

Певица напомнила, что дебютировала в пятнадцать лет, когда была еще юной девочкой-подростком. А Микелла стала интересоваться сценой еще раньше, когда ей только-только исполнилось десять. По словам артистки, ее дочери действительно нравится выступать. И отдать ей должное, она уверенно держится перед камерой и на публике. Возлюбленная Яна Абрамова не стала скрывать, что у нее самой не было такой выдержки. Поначалу певица всего боялась и стеснялась. Такой же скромной растет и старшая наследница поп-дивы — тринадцатилетняя Сафина. А вот у Микеллы, как говорит певица, нет страха перед сценой.

Напомним, что дочка Алсу приняла участие в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале. Микелла смогла пройти этап слепых прослушиваний и попала в команду украинской исполнительницы Светланы Лободы. Девочка дошла до финала, выдержав все конкурсные туры.