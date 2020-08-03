Шнур на бабле: Forbes подсчитал заработки звезд российского шоу-бизнеса

Сергей Шнуров возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей российского шоу-бизнеса. По данным Forbes, он получает 300 тысяч долларов за частный концерт. Шнуров удерживает первую позицию с 2018 года. Тогда, по подсчетам издания, его годовой доход составлял почти 9 миллионов долларов.

Второе место в списке занял Егор Крид, сместив с этой строчки Филиппа Киркорова. В период с мая 2019 года по апрель 2020-го музыкант заработал 6,9 миллиона долларов. Замкнул тройку самых богатых артистов Дима Билан. Криду он уступил всего 100 тысяч долларов.

Цифры могли бы быть выше. По мнению экспертов, приостановление выступлений из-за карантина сократило доход артистов примерно на двенадцать с половиной процентов. В десятке самых богатых также Баста, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Би-2, Григорий Лепс, Тимати и Иван Ургант. Доход последнего составил 5,1 миллиона долларов.