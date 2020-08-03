«Кадры очень понравились!»: невестка Орбакайте ради фото в цикламеновом платье-комбинации рискнула сесть за руль

Судя по всему, жена Никиты Преснякова, Алена Краснова, редко сама садится за руль. Она призналась, что водитель она еще тот, однако ради удачного кадра на ромашковом поле она решила рискнуть и все-таки отправилась на авто до места фотосессии.

«Я впервые села за руль на такое дальнее расстояние. Это была моя маленькая победа, ибо боюсь ездить далеко одна, еще и в неизвестных направлениях. Но съемка того стоила, кадры мне очень понравились!» — написала в личном блоге 23-летняя невестка Орбакайте.

Отметим, что на фотосессию Краснова примерила платье-комбинацию в трендовом оттенке цикламена. О том, что он в моде в этом сезоне, говорили ранее Валентин Юдашкин и Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора». Сочетать этот тон розового ведущая шоу советовала с зеленым, синим, серым и другими оттенками того же цвета.