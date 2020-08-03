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«Кадры очень понравились!»: невестка Орбакайте ради фото в цикламеновом платье-комбинации рискнула сесть за руль

Алена Краснова призналась, что не любит водить авто на дальние расстояния.

«Кадры очень понравились!»: невестка Орбакайте ради фото в цикламеновом платье-комбинации рискнула сесть за руль
Алена Краснова. Фото https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Судя по всему, жена Никиты Преснякова, Алена Краснова, редко сама садится за руль. Она призналась, что водитель она еще тот, однако ради удачного кадра на ромашковом поле она решила рискнуть и все-таки отправилась на авто до места фотосессии.

«Я впервые села за руль на такое дальнее расстояние. Это была моя маленькая победа, ибо боюсь ездить далеко одна, еще и в неизвестных направлениях. Но съемка того стоила, кадры мне очень понравились!» — написала в личном блоге 23-летняя невестка Орбакайте.

Алена Краснова запечатлелась в цикламеновом платье-сорочке. Фото
Алена Краснова запечатлелась в цикламеновом платье-сорочке. Фото личного блога
https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Отметим, что на фотосессию Краснова примерила платье-комбинацию в трендовом оттенке цикламена. О том, что он в моде в этом сезоне, говорили ранее Валентин Юдашкин и Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора». Сочетать этот тон розового ведущая шоу советовала с зеленым, синим, серым и другими оттенками того же цвета.

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Алена КрасноваКраснова новостиНикита Пресняков и Алена КрасноваНовости googleЭвелина Хромченко