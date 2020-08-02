«Вижу в тебе черты отца»: Зудина в честь 25-летия сына Павла поделилась его редким детским фото

54-летняя Марина Зудина родила от ныне покойного Олега Табакова двоих детей. Первенцем актрисы стал сын Павел. По словам вдовы именитого артиста, их наследник живет отдельно, обеспечивая себя всем необходимым. Под крылом у мамы остается 14-летняя дочка Маша, которая пока еще учится в школе. Сам Павел говорил о том, что он выступает против желания сестры пойти по актерской стезе. Юноша надеется на то, что Мария выберет более стабильную профессию. И это при том, что сын Зудиной пошел по стопам своих родителей. Молодой человек снялся в нескольких картинах, среди которых: «Спасти Ленинград», «Тобол», «Дуэлянт».

Еще 1 августа Павел Табаков отпраздновал день рождения. В честь 25-летия сына вдова художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» поделилась в Stories снимком из семейного альбома. Перед объективом фотокамеры еще юная Марина Зудина предстала с маленьким Пашей на руках.

По словам актрисы, она безусловно гордится наследником. Вдова Олега Павловича уточнила, что все эти годы она ощущает эту любовь и видит в сыне черты его отца. Зудина рада тому обстоятельству, что взрослея, их с Табаковым мальчик не стремится попасть в модную тусовку. Ставя перед собой другие — важные цели: добиться больших высот, быть независимым, развивать актерский талант и дар.