«Моей маме будет 80 лет»: Зудина рассказала о теще покойного Табакова

Актриса призналась, что бабушке Павла и Марии нельзя дать больше 65 лет.

54-летняя Марина Зудина подарила ныне покойному художественному руководителю МХТ им. Чехова и «Табакерки» двух детей. Первенцу актрисы, сыну Павлу, 24 года, а дочери Маше — всего тринадцать лет.

Олег Табаков ушел из жизни в марте 2018 года после продолжительной болезни. По словам его вдовы, она до сих пор не может смириться с потерей любимого человека. При этом Марина сумела найти смысл жизни, направив всю свою энергию на детей. Старший наследник Зудиной живет отдельно. Под опекой звездной мамы остается ее дочка.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro вдова Олега Табакова рассказала о том, почему, по ее мнению, она выглядит значительно моложе своих лет. Зудина отметила, что все дело именно в генетике. Говоря о красоте и здоровье, Марина не смогла обойти стороной рассказ о своей маме, которой, к слову, исполнилось 80 лет.

По словам актрисы, когда она ведет беседы с родительницей, то просто забывает о ее возрасте. Настолько теща ныне покойного Олега Павловича позитивная и энергичная женщина.

«Моей маме будет 80 лет, и когда мы с ней о чем-то разговариваем, я забываю о ее возрасте», — добавила актриса.

Знаменитость подметила, что бабушке ее детей Павла и Марии нельзя дать больше 65 лет. Марина не скрывает: ее мама очень жизнелюбивый и позитивный человек. Как говорит актриса, Ирина Зудина никогда и никому не завидовала.

Вдова Табакова уверена, что после генетики, там, где речь заходит о молодости и красоте, на втором месте стоит внутреннее состояние женщины. Если она пребывает в гармонии с собой, то и выглядит соответственно.