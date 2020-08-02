У Подольской, предпочитающей в последнее время свободные платья, в аптеке разглядели беременность

У Наталья Подольской разглядели беременность. Telegram-канал «Только никому…» опубликовал письмо своей подписчицы, которая работает в аптеке. По ее словам, певица посетила заведение, засветив внушительный живот на последних сроках, сомнений в том, что она ждет ребенка, утверждает девушка, быть не может.

больше по теме Бондарчук в черном комбинезоне вышла в свет с возлюбленным на фоне слухов о скорой свадьбе Светская львица провела время в компании друзей. Сопровождал ее Сергей Харченко.

По данным источника, артистка в последнее время появляется на публике исключительно в свободных одеждах, а в ее личном блоге фото последних недель только портретные или скрывающие интересное положение.

Отметим, что Владимир Пресняков в декабре прошлого года намекал на пополнение в семье в своем Instagram, опубликовав трогательную фотографию, на которой он целует живот супруги. И, хотя Наталья поспешила написать под снимком, что сделан он пять лет назад, многие восприняли пост музыканта однозначно – мужчина радуется, что скоро вновь станет отцом.

Напомним, пара воспитывает сына Артемия и давно мечтает о втором наследнике. В одной из программ «Секрет на миллион» Подольская сказала, что хотела бы девочку по имени Уя.

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