«Тонкий намек»: Пресняков показал поклонникам беременную Подольскую

Владимир Пресняков показал в своем блоге трогательную фотографию с беременной супругой Натальей Подольской. В кадре девушка уже на последнем сроке, а музыкант нежно целует ее в живот.

Подольская сразу же написала под снимком, что фотографии уже 5 лет. Почему он решил разместить это фото именно сейчас, Владимир никак не объяснил. Заметим, что день рождения их сына Артемия – в июне.

Естественно, что многие поклонники решили, что музыкант таким образом намекает на интересное положение супруги.

«Старое фото с намеком на новые обстоятельства», «Никак тонкий намек на толстые обстоятельства?», «Неужели второго ждете?», «Все поняли, что с намеком, не без повода фото. А может ошибаемся, желая вам девочку или второго мальчика?» — написали поклонники музыкантов в Instagram Преснякова.

Певец не подтвердил, но и не опроверг предположения фолловеров.