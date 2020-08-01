Ахеджакова заступилась за худрука «Современника» в скандале с Гармашом

Народная артистка России Лия Ахеджакова высказала свою точку зрения по поводу скандального ухода Сергея Гармаша из «Современника». По словам актрисы, в театре нет никакой чудовищной ситуации. При этом она заступилась за художественного руководителя Виктора Рыжакова.

Как сообщает РИА Новости, Ахеджакова считает, что театр возглавляет замечательный человек Виктор Рыжаков. О чем свидетельствует множество наград худрука. А Гармашу следовало бы посмотреть на себя со стороны.

Напомним, 31 июля актер Сергей Гармаш со скандалом покинул «Современник». Любимому делу в театре он посвятил 36 лет своей жизни. Однако в последнее время не смог принять все то, что происходит в стенах «Современника» после смерти Галины Волчек. Он написал эмоциональное письмо, в котором высказал все накипевшее, и отправил его общий чат труппы.