Сергей Гармаш уходит из «Современника» с большим скандалом

Сергей Гармаш уходит из «Современника», причем, не просто так, а с большим скандалом. 61-летнему актеру не понравились новые порядки в театре. Об этом он написал в письме, которое отправил в общий чат труппы.

Как сообщает «Московский комсомолец», Гармаш высказал все, что накипело за последнее время. Он пожаловался на мгновенно разрушенный кабинет Галины Волчек, а также на проект к 75-летию Победы, часть выражений которого и вовсе назвал кощунственными и провокационными.

«Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — написал Гармаш.

В «Современнике» легендарный актер прослужил 36 лет. После смерти Галины Волчек были разговоры, что он может возглавить театр. Актер все отрицал. Позже художественным руководителем стал Виктор Рыжаков.