Рэпера Энди Картрайта убила жена

Жена рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал призналась в его убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Что послужило мотивом – пока не известно. 36-летняя женщина не хочет ничего рассказывать следователям, постоянно ссылаясь на плохое самочувствие.

Мера пресечения будет избрана позже.

больше по теме Жену убитого рэпера Энди Картрайта обвиняют в убийстве Следствие считает, что убийству предшествовал конфликт.

31 июля стало известно, что смерти музыканта предшествовала ссора супругов из-за неприязни. В квартире, где произошло убийство, были найдены нож, ножовка, разделочная дочка.

Части тела рэпера, упакованные в пакеты, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в холодильнике. Кохал хотела от них избавиться, но не знала каким образом. Ее задержали 29 июля в Санкт-Петербурге. За решеткой жена покойного Картрайта может провести от 6 до 15 лет.